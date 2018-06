Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri seara o atenționare imediata cod roșu de furtuna pentru mai multe localitați din județul Galați. Vestul județului, precum și o parte din județul invecinat Vrancea, se vor afla sub cod portocaliu de furtuni. In Ialomița, Prahova, Dambovița,…

- Meteorologii au emis, joi, o noua avertizare nowcasting Cod galben de furtuna, valabila in ora urmatoare in Municipiul Bucuresti, dar si in alte patru judete din Moldova si Muntenia.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 17:30, in Capitala si in judetele Vrancea, Prahova,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, atenționare cod galben pentru București și alte opt județe din țara.Potrivit ANM, este cod galben de ploi in județele Giurgiu, Dambovița, Ilfov pana la ora 20. Sunt posibile frecvente descarcari electrice, averse ce vor cumula…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a extins, duminica, atentionarea cod galben de vant, in prezent fiind opt judete sub avertizare. Potrivit ANM, pana la ora 15.00, sunt sub cod galben judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati, Iasi, Ialomita, Braila si Buzau. In zonele mentionate se vor semnala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de tip cod galben, valabila astazi, pana la ora 15.00, in mai multe judete din tara.In judetele Ialomita, Braila si Buzau, se semnaleaza intensificari ale vantului, care vor atinge la rafala intre 55 si 65 km h.In judetele Vaslui, Bacau, Vrancea,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica atentionari nowcasting Cod galben de vant pentru judetele Ialomita, Braila, Buzau, Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati si Iasi. Astfel, pana la ora 15:00, in judetele mentionate se vor semnala intensificari locale ale vantului care vor atinge la rafala…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni mai multe coduri galbene de vant puternic, valabile pana la ora 17.00 in Capitala și in 15 județe, informeaza HotNews.ro. Este vorba de județele Alba, Mureș, Ialomița, Argeș, Prahova, Giurgiu, Dambovița, Ilfov, Calarași, ...

- Zece judete din sudul tarii se afla, miercuri dimineata, sub avertizare cod galben de polei si ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.Astfel, pana la ora 10.00 este in vigoare o avertizare cod galben pentru judetele Ialomita, Prahova, Braila, Dambovita, Buzau, Ilfov, Galati…