Cod ROȘU la Iași. Trei avioane nu au putut ateriza la aeroport Trei curse care trebuiau sa aterizeze luni seara pe Aeroportul din Iași au fost deviate spre alte aeroporturi din țara, din cauza vremii nefavorabile. Județul Iași este sub avertizare Cod roșu de furtuni. „Trei curse internaționale care ar fi trebuit sa aterizeze in aceasta seara la Iași au fost deviate pe alte aeroporturi din țara, […] The post Cod ROȘU la Iași. Trei avioane nu au putut ateriza la aeroport appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

