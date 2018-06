Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in Piața Operei din Timișoara, pentru a cere demisia lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputaților, dupa ce liderul PSD a fost condamnat la trei ani și șase luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu. Timișorenii au…

- Ieri, Inalta Curte l-a condamnat, pe Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in procesul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, anuland decizia initiala privind condamnarea cu supendare. Deputatul a mentionat : “consider…

- Aproape 500 de oameni s-au adunat, in aceasta seara, pana in jurul orei 8.30, in Piața Victoriei din Timișoara, pentru a solicita demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei Deputaților dupa ce acesta a fost condamnat la inchisoare cu executare. Acțiunea a fost organizata pe Facebook, mobilizarea…

- Aproximativ 1.000 de persoane au ieșit în strada al Cluj-Napoca, în a treia zi consecutiva de proteste împotriva Guvernului, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea.Manifestanții scandeaza ”Demisia!” și ”Fara ordonanțe!”.De asemena, mai…

- Protestul de la Timisoara a anceput aproape de ora 20:30, cand in Piața Victoriei se aflau peste 200 de oameni. S-au pregatit, ca de obicei, cu steaguri și pancarte impotriva guvernului și a partidelor aflate la guvernare. “Justiția romana a confirmat faptul ca in fruntea Camerei Deputaților…

- Uniunea Salvati Romania ii cere demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dupa decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul DGASPC Teleorman, transmite Agerpres.ro Este inacceptabil ca un infractor cu doua condamnari penale sa ramana in una din cele mai importante…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis nu i-a solicitat demisia la intalnirea de marti de la Palatul Cotroceni, seful Executivului raspunzand astfel la o intrebare pe care i-a adresat-o Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, dupa o intalnire pe teme economice…