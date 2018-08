Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii italian va emite cel mai ridicat nivel de alerta - nivelul trei - pentru 18 orase, inclusiv capitala Roma. care se vor confrunta joi cu temperaturi caniculare, potrivit agentiei de presa ANSA. Centrul si nordul tarii sunt cele mai afectate. Orasele in care va fi cod…

- Cinci mii de romani cu buletin de Bucuresti ar putea beneficia de eco-vouchere, in valoare de 9.000 de lei, daca isi vor duce la casat masina veche si isi vor cumpara una noua, electrica sau non-diesel. Ciudat însă, cei care vor să beneficieze de acest sprijin sunt nevoiţi să…

- Va reamintim ca in campania electorala din 2012, candidatul Nicolae Robu promitea eradicarea totala a cerșetoriei și vagabondajului din Timișoara in doar șase luni. Șase ani mai tarziu, edilul-șef al orașului constata cu mandrie ca acest obiectiv a fost atins. Nu peste tot, doar in centrul…

- Ieșirea din centrul comercial VIVO seamana cu Veneția, fiind acoperita cu apa. Vijelia de joi de la Cluj-Napoca a inundat complet o partea din parcare și din Drumul Național. Video: Info Trafic jud. Cluj

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare meteo de furtuni pentru sudul si centrul tarii, precum si in zonele de deal si de munte, care intra in vigoare duminica, la ora 23.00, cand expira codul galben de furtuni, si este valabila pana luni seara, la ora 21.00. Meteorologii…

- Pictura sacra “Cina cea de taina” realizata de Leonardo da Vinci este, pe cât de cunoscuta și de reprezentativa pentru lumea creștina, pe atât de mistica. Legendele nascute în jurul acestei opere unice sunt diverse, iar oamenii continua sa fie atrași de opera lui da…

- Fly Ernest este o companie care opereaza deja zboruri din si spre Ucraina si Albania, iar din iunie vor zbura si spre Romania si Spania. Strategia lor este sa lanseze rute care nu sunt deservite de marile companii low-cost care opereaza in tarile respective (cum ar fi Wizz si Blue in Romania), asa…