COD PORTOCALIU în județul Alba. Anunțul meteorologilor! COD PORTOCALIU Fenomene vizate: val de caldura in intensificare și extindere; disconfort termic accentuatInterval de valabilitate: 28 augustZone afectate: conform textului și harții In Maramureș, Crișana, Banat, Moldova, sudul Olteniei și al Munteniei și cea mai mare parte a Transilvaniei se vor inregistra temperaturi maxime in general de 37…39 de grade, iar minimele se vor situa intre 18 și 26 de grade, astfel incat disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Post-ul COD PORTOCALIU in județul Alba. Anunțul meteorologilor!… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

