Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, intre care și un copil de 5 ani, au fost ranite in urma impactului frontal dintre doua autoturisme. Accidentul a avut loc astazi, pe DJ 609B, la ieșirea din localitatea Coșteiu, aflata la doar cațiva kilometri de Lugoj. Conform reprezentaților IPJ Timiș, un barbat in…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 2,01. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 NADRAG 8.17 2 JEBEL 5.96 3 CENEI 5.94 4 GHIRODA 4.42 5 PARTA 4.08 6 RACOVITA…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit, in ședința online, marți dupa-amiaza, pentru a reevalua restricțiile impuse la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș, in funcție de rata de infectare pe ultimele 14 zile. Cum la Lugoj rata de infectare a ajuns…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 2,28. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 JEBEL 7.95 2 NADRAG 7.10 3 CENEI 5.94 4 GHIRODA 4.78 5 BIRDA 4.25 6 DUDESTII…

- CJSU a actualizat, marți, lista localitaților din Timiș in care se aplica restricții mai dure in urmatoarele 14 zile, in funcție de rata de infectare. La Gataia și Peciu Nou vor fi aplicate pe tot parcursul saptamanii, iar la Checea, Giera, Buziaș, Padureni, Parța, Pișchia, Sacoșu Turcesc, Șandra și…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de prefectul Zoltan Nemeth, astazi, in ședința online, a aprobat o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș, anexe in care este prevazuta rata de…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de prefectul Zoltan Nemeth, a aprobat, sambata, 10 aprilie, o noua hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș, anexe in care este prevazuta rata de…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 5,243. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 7,25, Ciacova-4,41, Recaș – 3,49, Sannicolau Mare – 5,23, Becicherecu…