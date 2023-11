Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționari cod portocaliu și cod galben de viscol și ninsoare in Carpații Meridionali și de Curbura, valabile sambata și duminica. Potrivit ANM, de sambata, de la ora 14 pana duminica, la ora 10, vor fi intensificari susținute ale vantului,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționari cod portocaliu și cod galben de viscol și ninsoare in Carpații Meridionali și de Curbura, valabile sambata și duminica.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, un nou anunț de ultim moment despre vreme. Specialiștii au precizat doua avertizari meteo Cod galben de vijelii, ninsori și viscol, care vizeaza 37 de județe ale țarii. Iata cum va fi vremea in perioada urmatoare in țara!

- Eveniment Astazi, Cod galben de vant in Teleorman / Luni, vremea se racește semnificativ octombrie 8, 2023 10:38 Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila pana in aceasta seara, orele 23.00. In intervalul menționat, vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de intensificari ale vantului pentru perioada 4 septembrie 2023, ora 21.00 5 septembrie 2023, ora 10.00 in nord estul Munteniei, sud vestul Moldovei, in zona Carpatilor de Curbura si pe litoral. Administratia Nationala de Meteorologie a emis…

- Atenționari COD GALBEN de furtuna in ALBA și alte județe din țara. Ploi torențiale, vijelii, grindina. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționari Cod galben de furtuni valabile joi, pana la ora 22.00, in Alba și alte județe. Condiții de instabilitate atmosferica vor…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța ca vremea se va schimba in mare parte din țara in zilele urmatoare. Astfel, ploile se vor extinde in sudul si centrul tarii incepand de marti seara, iar cinci judete se vor afla sub Cod portocaliu de averse torentiale si vijelii,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat, care vizeaza Banatul, cea mai mare parte a Crisanei, sudul Olteniei si al Munteniei, unde temperaturile vor urca pana la 38 de grade pe parcursul zilei de astazi.