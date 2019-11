Cod portocaliu de vânt în două județe din vestul țării Alerta de cod portocaliu de vant in doua județe din vestul țarii. Potrivit meteorologilor, vantul va sufla cu putere foarte mare in zona de munte din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Vantul puternic va atinge la rafala chiar și 120-140 km/h. Atenționarea de cod portocaliu intra in vigoare astazi la ora 21.00 și va dura pana […] Articolul Cod portocaliu de vant in doua județe din vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

