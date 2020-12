Cod portocaliu de inundații în județele Prahova, Buzău și Vrancea Hidrologii au emis cod portocaliu de inundații pentru raurile din județele Prahova, Buzau și Vrancea. Atenționarea intra in vigoarea sambata dupa-amiaza și este valabil pana duminica dimineața. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare Cod portocaliul pentru raurile Teleajen (judetul Prahova), Buzau (judetele: Buzau si Prahova), Rm. Sarat (judetele: Vrancea si Buzau), Putna (judetul Vrancea). Avertizarea intra in vigoare sambata dupa-amiaza la ora 18.00 și va fi valabil pana duminica, la ora 12.00. In urma creșterii volumului raurilor sunt așteptate scurgeri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de ploi importante cantitativ si ninsori abundente Foto: Petrut Hirtescu Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ploi importante cantitativ si ninsori abundente, valabila de sâmbata dimineata în zece judete. Potrivit meteorologilor,…

- Polițiștii le recomanda șoferilor prudența maxima duminica dimineața, pe mai multe artere rutiere din țara fiind ceața densa, cu vizibilitte scazuta sub 50 de metri. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, duminica dimineața, ceața reduce vizibilitatea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționari cod galben de ceața pentru 14 județe din țara, sambata seara. Potrivit ANM, in județele Olt și Valcea, codul galben de ceața este valabil pana la ora 23.00, potrivit mediafax.ro. Citește și: E oficial! Președintele a semnat:…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata dimineata mai multe atentionari Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile in 20 de judete, inclusiv municipiul Bucuresti, potrivit Agerpres. Citește și: Medic: ‘Daca nu credeți ca exista COVID19 mergeți voluntari…

- Meteorologii au emis sambata dimineața mai multe avertizari Cod galben de ceața valabile in București și in 18 județe din țara. Potrivit ANM, pana la ora 8.00 sunt sub avertizare Capitala, județele Constanța, Tulcea, Braila, Ialomita, Arges, Buzau, Prahova, Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman…

- 1 of 4 DIICOT a anunțat miercuri dimineața percheziții in Bucuresti si in 28 de judete, in cadrul unor ample actiuni ce vizeaza destructurarea unor grupari infractionale de criminalitate organizata implicate in trafic de droguri și de persoane, proxenetism, trafic de migranti, camata, criminalitate…

- BILANT coronavirus 23 octombrie. Pana astazi, 23 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 201.032 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 144.429 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, au fost inregistrate…

- Doljul a raportat in ulimele 24 de ore 79de noi cazuri de COVID-19. București a raportat 330 de noi cazuri, in timp ce alte doua județe au raportat peste 100 de cazuri, cu Iașiul conducand acest top – 127 de cazuri. In total, in țara, in ultimele 24 de ore, nu mai puțin de 10 județe au raportat cel…