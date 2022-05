Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri o avertizare de tip „cod galben" de instabilitate atmosferica accentuata, valabila pentru județul Suceava și aproape jumatate din țara, cu valabilitate de miercuri, 25 mai, de la ora 12:00 pana joi, 26 mai, la ora 8:00.Potrivit ...

- Mai multe județe din țara se vor afla, de miercuri la pranz, sub „umbrela” unei atenționari meteo COD GALBEN, de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Sunt anunțate perioade cu averse torențiale, dar și vijelii. Atenționarea COD GALBEN emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM)…

- Pentru a doua parte a zilei de sambata sunt anunțate, in unele zone din țara, perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata. Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis, in dimineața acestei zile, o atenționare ce va intra in vigoare dupa-amiaza. Și va fi valabila…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 28-04-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 28 aprilie, ora 10 – 29 aprilie, ora 6; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : cantitați insemnate de apa, local instabilitate atmosferica temporar accentuata;…

- Alerta de fenomene meteo periculoase: vijelii, ploi torențiale și grindina. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vreme rea, valabila in aproape toata țara.

- Chiar daca temperaturile se anunța a fi placute, in aceasta prima zi a saptamanii, nu vor lipsi din peisaj, in unele zone ale țarii, manifestarile de instabilitate atmosferica. Și anume averse, cu intensificari ale vantului, dar și descarcari electrice. In dimineața celei de-a doua zi a Sarbatorilor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben care vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata si vijelii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul si nordul Transilvaniei.Potrivit meteorologilor, in intervalul 24 aprilie, ora 16:00-25 aprilie, ora…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 27-02-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 28 februarie, ora 06:00 – 1 martie, ora 10; Zonele afectate : sud-estul țarii Fenomene : intensificari ale vantului, ninsori viscolite; Mesaj : ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD…