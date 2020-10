Cod Galben in toata Dobrogea. Vizibilitate redusa

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineata avertizari Cod portocaliu de averse si vijelii pentru mai multe localitati din judetele Constanta si Tulcea, valabile in urmatoarea ora.

- Vor fi intensificari ale vantului in Transilvania, Muntenia, Dobrogea si Moldova cu viteze de peste 70hellip;80 km h.Administratia Nationala de Meteorologie a emis ieri o atentionare tip Cod Galben care va intra in vigoare in aceasta dimineata la ora 09.00 si va dura pana la ora 21:00;Specialistii spun…

- Administrația Naționala de Meteorologie vine cu vești proaste pentru acest final de saptamana. In aproape toata țara sunt emise avertizari de COd Gallben de precipitații abundente și temepraturi scazute. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ploi torențiale in Romania Avertizarea de Cod Galben…

- In noaptea de 8 spre 9 octombrie 2020, de la ora 3.00, intra in vigoare un Cod portocaliu de vreme rea, manifestata prin ploi abundente, emis de Administratia Nationala de Meteorologie pentru judetul Constanta.Pana atunci, astazi, 8 octombrie 2020, de la ora 11.00, a intrat in vigoare un Cod galben…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua atentionare de canicula si disconfort termic accentuat pe parcursul dupa-amiezii de miercuri, in regiunile sud estice, informeaza Agerpres.Potrivit meteorologilor, in dupa-amiaza zilei de miercuri, in regiunile sud-estice disconfortul termic…

- Alerta este valabila in intervalul: 19 august, ora 21:00 ndash; 20 august, ora 21:00.Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o alerta de tip Cod galben. Alerta este valabila in intervalul: 19 august, ora 21:00 ndash; 20 august, ora 21:00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, doua avertizari Cod galben de vreme instabila, ce vor viza treptat, pana duminica dimineata peste trei sferturi din tara. Conform ANM, in intervalul 14 august, ora 18:00 – 15 august, ora 10:00, va fi in vigoare un prim Cod galben de instabilitate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, la ora 02.00, un mesaj nou de vreme severa imediata tip Cod Galben, valabil pana la ora 08.00.Potrivit sursei citate avertizarea este valabila pentru zona litorala a judetelor Constanta si Tulcea.Se vor semnala intensificari ale vantului, cu rafale ce…