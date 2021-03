Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, doua atenționari cod galben și portocaliu de ploi, ninsori și viscol pana joi. Zona montana din 15 județe va fi sub cod portocaliu de viscol puternic. Astfel, de marți ora 10:00 pana joi ora 6:00, vor fi precipitatii in majoritatea zonelor, iar…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, noi atenționari de vreme rea, rece, chiar geroasa in urmatoarele zile. Interval de valabilitate: 11 martie, ora 23:00 – 12 martie, ora 18:00; Fenomene vizate: precipitații mixte, depuneri de polei, ninsori la munte, intensificari temporare ale vantului;…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de „de vreme severa imediata” in județele Caraș-Severin și Hunedoara. „Fenomene meteorologice asteptate: intensificari ale vantului, cu rafale de peste 100-110 km/h. Fenomene asociate: zapada spulberata”, a transmis ANM. Sunt vizate…

- In contextul atenționarii meteorologice COD Galben, transmisa de Administratia Nationala de Meteorologie, valabila pentru zona Munților Apuseni, in intervalul 12 februarie 2021, ora 12:00 – 15 februarie 2021, ora 10:00, fenomenele prognozate fiind “vreme deosebit de rece, geroasa, indeosebi pe parcursul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben pentru majoritatea județelor țarii printre care și Bistrița-Nasaud. Interval de valabilitate: 11 februarie, ora 12:00 – 15 februarie, ora 10:00Fenomene vizate și zone afectate: racire accentuata in toate regiunile. In intervalul menționat…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizare cod portocaliu de viscol in zonele inalte din Carpații Meridionali. In Banat, Carpații Occidentali și Meridionali este cod galben de vant. Codul portocaliu de viscol intra in vigoare duminica, la ora 22.00. Pana luni, la ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie informeaza ca va ninge pe arii mai extinse si insemnat cantitativ, in special in noaptea de duminica spre luni 10 11 ianuarie si pe parcursul zilei de luni 11 ianuarie cand se va depune strat de zapada, local consistent.Administratia Nationala de Meteorologie…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 04-01-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 04 ianuarie,…