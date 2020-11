Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ceața valabil pe teritoriul județului Alba. Sunt vizate zonele joase. Marți pana la ora 10.00 se vor semnala: local ceața care va determina scaderea vizibilitații sub 200 metri și izolat sub 50 metri. Citește Cod galben de ceața in zonele…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ceața in mai multe județe din țara. Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a anunțat ca, in aceste condiții, șoferii circula cu dificultate, vizibilitatea fiind redusa.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, mai multe atenționari Cod galben nowcasting care anunța ceața in 23 de județe. Ceața incurca traficul pe autostrazile A2, A4, A3 și A10.

- N. D. Dupa doua zile frumose si insorite, toamna intoarce iarasi foaia! Este nevoie de umbrela, intrucat, ieri, Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua atentionari Cod galben de furtuni si ploi insemnate cantitativ, valabile pana in aceasta seara, care vor cuprinde treptat peste trei sferturi…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod galben de ploi torentiale, pentru 17 judete din tara. Aceasta intra in vigoare joi dimineata si tine pana vineri dimineata, Sunt asteptate precipitatii care pot depasi 70 de litri pe pentru patrat.

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), anunța vreme instabila, in acest wekkend. In toata țara au fost emise doua coduri, unui galben și unul portocaliu, pentru instabilitate atmosferica accentuata. Potrivit meteorologilor, in intervalul 26 septembrie, ora 9:00 – 27 septembrie,…

- Meteorologii au emis, vineri, cod portocaliu de ploi si vijelii. De asemenea, a mai fost anuntata o alerta ANM de cod galben de vreme rea. Iata care sunt zonele afectate din Romania! Alerta meteo ANM: Cod portocaliu de ploi și vijelii Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua coduri, portocaliu…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri dimineața doua coduri, portocaliu și galben, de vreme rea, care expira in dimineața de 27 septembrie - ziua alegerilor locale. The post Cod galben și portocaliu de vreme rea in vestul țarii. Cand lovesc vijeliile appeared first on Renasterea banateana…