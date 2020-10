Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o atenționare Cod Galben de ploi insemnate cantitativ și instabilitate atmosferica temporar accentuata. Atenționarea este valabila in perioada 29 septembrie – ora 11:00, 30 septembrie, ora 10:00. In Moldova, local in Transilvania, Maramureș și la munte vor fi perioade in care va…

- Meteorologii au emis o atenționare de tip Cod Portocaliu de vreme rea pentru ziua de sambata, 26 septembrie. Potrivit meteorologilor in intervalul orar 09:00 – 03:00 – 27 septembrie, se vor semnala ploi abundente, instabilitate și instabilitate atmosferica accentuata. In zona de munte, precum și in…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ca sunt condiții de instabilitate atmosferica joi și vineri, in majoritatea regiunilor țarii. Potrivit ANM, din a doua parte a zilei de joi (3 septembrie) in sud-vest, centru, nord-est și la munte, iar in noaptea de joi spre vineri (3/4 septembrie)…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o avertizare Meteorologica de Cod Portocaliu valabila pentru județul Alba și alte 18 județe. Interval de valabilitate: 25 august, ora 13:00 – 25 august, ora 23:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata, cantitați de apa insemnate, intensificari…

- Ziarul Unirea COD PORTOCALIU de vreme rea pana marți seara, in Alba și alte județe ale țarii. Instabilitate atmosferica accentuata și cantitați de apa insemnate A fost emisa o noua avertizare de vreme rea, de tip COD PORTOCALIU pentru Alba și alte județe ale țarii, pana astazi, ora 23:00. Potrivit meteorologilor,…

- În intervalul 24 august, ora 10:00 – 25 august, ora 23:00, meteorologii anunța perioade de instabilitate atmosferica temporar accentuata în sud-vestul, centrul, nordul și nord-estul țarii, precum și în zonele de munte. …

- Ziarul Unirea COD PORTOCALIU de vreme rea pana miercuri seara, in Alba și alte județe ale țarii. Ploi torențiale, descarcari electrice și grindina A fost emisa o noua avertizare de vreme rea, de tip COD PORTOCALIU pentru Alba și alte județe ale țarii, pana astazi, ora 21:00. Potrivit meteorologilor,…

- ANM a emis marți dimineața un Cod Galben de instabilitate atmosferica și ploi torențiale pe aproximativ o jumatate din teritoriul județului Alba. Avertizarea este valabila pana in data de 19 august, ora 13:00. Fenomenele vizate: instabilitate atmosferica accentuata, cantitați de apa insemnate Zone…