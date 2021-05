Stiri pe aceeasi tema

- Se strica vremea in toata tara. ANM a emis o informare meteorologica. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting de tip cod galben, valabila astazi, intre orele 18.00 si 23.00, in toata tara. Fenomene vizate sunt intensificari sustinute ale vantului. Pe parcursul zilei de…

- Meteorologii au actualizat, vineri, alertele meteo. Va continua sa ninga la munte, in Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia. ANM a emis și un Cod galben de ninsori puternice la munte, in 18 județe. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID, refuzat in Romania, dezvoltat…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi si ninsori, valabila pana joi dimineata, in cea mai mare parte a tarii, iar la munte si local in Transilvania si Moldova stratul de zapada nou depus va fi consistent. In zona Carpatilor Meridionali si de Curbura, va fi Cod portocaliu de ninsori…

- COD GALBEN - Interval de valabilitate: 15 martie, ora 14:00 - 17 martie, ora 20:00. Fenomene și zone vizate: ninsori și strat consistent de zapada la munte și in Transilvania; viscol la altitudini de peste 1500 m; ploi și ninsori abundente in Moldova; local ploi insemnate cantitativ in Oltenia, Muntenia…

- Pana miercuri, in toate județele din țara, este valabil un cod galben de ploi și ninsori abundente. Primul cod galben este valabil in intervalul 14 martie, ora 16:00 – 15 martie, ora 14:00 și vizeaza ploi insemnate cantitativ, ninsori in zona inalta de munte. In Banat, Crișana, Maramureș și local in…

- Meteorologii au emis sambata dimineața o avertizare Cod galben de precipitații mixte in urma carora apare poleiul. Avertizarea este valabila pe parcursul dimineții in diferite zone din județele Covasna,...

- ANM a emis o noua atentionare meteo cod galben de ninsori si viscol. Din aceasta noapte, pana maine la ora 18.00, in Maramureș, precum și in Munții Apuseni și in Carpații Orientali va ninge in general moderat cantitativ și local se va depune strat de zapada mai consistent.La altitudini in general de…

- Cod galben de ninsori și viscol la munte, incepand de vineri, 5 martie! Meteorologii au emis o atenționare meteorologica cod galben de ninsori și viscol, valabila de vineri, 5 martie, pana sambata, 6 martie. Incepand de maine, temperaturile vor scadea brusc in toata țara. Administrația Naționala de…