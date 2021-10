Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – In vreme ce traficul de marfa a crescut, a scazut enorm cel de persoane si autoturisme. Asta din cauza ca persoanele care nu au un test PCR sau adeverința de vaccinare intra in carantina la intrarea in țara! Biroul Vamal Naidas are trei puncte vamale: Naidas – rutier, situat pe DN 57,…

- CARAȘ-SEVERIN – Campionatul Ligii a IV-a Caraș-Severin la fotbal va incepe la finalul acestei saptamani și va cuprinde 12 echipe! Formațiile care se vor lupta pentru primul loc in sezonul competitional 2021/2022 sunt: ACS Mundo Reșița, AS Banatul Ocna de Fier, AS 2017 Slatina Timiș, AFC Voința Lupac…

- CARANSEBEȘ – Sambata, 21 august, incepand cu ora 9, pe Stadionul Municipal din parcul caransebesean Teius s-a desfasurat cea de a VIII-a editie a traditionalei, de-acum, intreceri fotbalistice Stelele Banatului! Au fost prezenti la Caransebes zeci de fosti fotbalisti din Resita, Timisoara, Hunedoara,…

- CARAS-SEVERIN – Lucrurile nu sunt deloc usoare si deocamdata sunt creionate pe hartie, insa autoritatile, in frunte cu presedintele Consiliului Judetean, considera ca alimentarea cu gaz in tot judetul nu este imposibila! Anul trecut, dezvaluie Romeo Dunca, alaturi de Ioan Popa, primarul municipiului…

- CARAS-SEVERIN – Cam asa poate fi parafrazat anuntul presedintelui Consiliului Județean, Romeo Dunca, prin care spune ca AquaCaras scoate la licitatie lucrari de 176 de milioane de euro! AquaCaras a depus solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Proiect regional de dezvoltare a…

- CARAS-SEVERIN – Politistii oraviteni au retinut, joi dimineata, pentru 24 de ore, doi caraseni de 29 si 38 de ani, din Resita si Oravita, banuiti ca ar fi comis mai multe furturi. Potrivit anchetatorilor, in perioada mai-iulie, acestia ar fi comis sapte infractiuni de furt calificat, sustragand diferite…

- CARAS-SEVERIN – In aceasta luna, operatorul de apa scoate la licitatie lucrari de 40 de milioane de euro, pentru aductiune noua, conducta noua de ceramica cu garantie 100 de ani, lucrari ce trebuie facute inainte de inceperea celor pentru tramvai! „Lucrarile sunt finantate prin POIM 2 si sunt scoase…

- Adminsitrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari meteorologice de vreme severa imediata pentru județele Caraș-Severin și Timiș. In Caraș-Severin este valabil, pana la ora 23:30, un cod portocaliu care anunța „averse torențiale ce vor depași 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina,…