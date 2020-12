Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Cod GALBEN de polei și chiciura in zona joasa a județului Alba, sambata dimineața, pana la ora 08:30 Cod GALBEN de polei și chiciura in zona joasa a județului Alba, sambata dimineața, pana la ora 08:30 Județul Alba se afla, sambata dimineața, sub cod galben de polei și chiciura. Atenționarea…

- Județul Maramureș a intrat de astazii oficial in scenariul galben, in ceea ce privește imbolnavirile cu COVID-19. In aceste condiții, se pare ca județul a scazut sub rata de incidența de 3 la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 114 cazuri noi de coronavirus, ceea ce inseamna ca…

- Am asistat cu tristețe la masura inchiderii targurilor și piețelor, la evidenta discriminare a producatorului roman de legume și fructe, in raport cu supermarketurile. Din aceste rațiuni, va prezint primul meu proiect PRO Maramureș. 1.REȚEAUA DE DEPOZITE FRIGORIFICE – Scurta descriere Județul Maramureș …

- AVERTIZARE METEOROLOGICA - COD GALBEN - Interval de valabilitate: 13 octombrie, ora 10:00 - 13 octombrie, ora 21:00. Fenomene vizate: intensificari ale vantului, ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben de ploi si vijelii, valabile pana marti seara.Prina avetizare vizeaza intervalul 12 octombrie, ora 21:00 - 13 octombrie, ora 09:00. Fenomene vizate sunt intensificari ale vantului si ploi insemnate cantitativ. In…

- Meteorologii au emis o avertizare de cod galben incepand de luni dupa-amiaza. Va ploua in mare parte din țara, iar vantul va bate cu putere. Conform Digi24 , avertizarea este valabila de luni, de la ora 15:00, pana marți la ora 18:00. Se vor inregistra instabilitate atmosferica, cantitați insemnate…

- Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, INHGA a emis un COD GALBEN valabil pentru intervalul 30.09.2020 ora 13:00 – 01.10.2020 ora 24:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior,…

- ANM a actualizat Atentionarea meteo, prelungind codul galben. Astfel. in intervalul 29 septembrie, ora 11:00 – 30 septembrie, ora 10:00, vor fi ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica temporar accentuata. In Moldova, local in Transilvania, Maramureș și la munte vor fi perioade in care…