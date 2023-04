Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INGHA) a emis, duminica, doua avertizari care vizeaza scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri, cu posibile depasiri ale cotelor…

- Hidrologii au emis, duminica, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana marți la ora 12:00 pe rauri din 26 de judete, dar și o alerta cod portocaliu pentru doua județe. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), Codul galben se instituie in intervalul duminica…

- COD GALBEN de inundații in Alba și alte județe din țara, pana joi 6 aprilie, ora 24.00: Raurile vizate Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis miercuri 5 aprilie 2023, o alerta de cod galben de inundații pentru județul Alba, valabil pana joi noaptea, la ora 24:00. In intervalul…

- Atentionarea Cod galben a fost prelungita, duminica, de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), pana luni, la ora 12.00, ca urmare a precipitatiilor abundente. Aceasta vizeaza bazinele hidrografice Banat, Somes-Tisa, Crisuri, Mures.”Ca urmare a precipitatiilor cazute in…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare de tip „cod portocaliu”, cu privire la inundații pe raul Arieș. Codul portocaliu a intrat in vigoare astazi (16:00) și va fi valabil pana maine, la miezul nopții. Codul portocaliu este valabil in amonte de Campeni.…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod portocaliu pentru un afluent al raului Bega, in județul Timiș. „Astazi, 5 februarie 2023, in intervalul orar 08:25 – 12:00, la nivelul județului Timiș este in vigoare o avertizare hidrologica – Cod portocaliu – creșteri…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, duminica, o atentionare cod galben de viituri și inundații pe raul „Crisul Alb – sector aval confluenta cu raul Sebis (județul Arad)”.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a anunțat ca in bazinul hidrografic Tarlung exista pericol imediat de inundatii.Hidrologii au emis vineri seara o atentionare Cod galben de inundatii pentru intervalul vineri, 20 ianuarie, ora 21.30 - sambata, 21 ianuarie, ora 9.00.Astfel ca…