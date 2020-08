Stiri pe aceeasi tema

- Interval de valabilitate: miercuri și joi (29 și 30 iulie). Fenomene vizate: canicula, disconfort termic accentuat In cursul zilelor de miercuri (29 iulie) și joi (30 iulie), in cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei și local in Moldova, va fi canicula, temperaturile maxime…

- 16 județe ale țarii sunt azi sub alerta cod galben de ploi torențiale, descarcari electrice, vant, vijelii și grindina. In sud va fi cald, cu disconfort termic ridicat. Codul galben de ploi torențiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și izolat grindina a intrat…

- ANM a emis, sambata, o alerta Cod galben care anunta instabilitate atmosferica in vestul, sud-vestul si centrul tarii, precum si in zona de munte. Meteorologii au emis si un Cod portocaliu care anunta cantitati insemnate de apa, valabil in Oltenia, local in Transilvania, Maramures si la munte. Codul…

- Cod galben de instabilitate atmoferica in 28 de județe din țara. Avertizarea meteorologica este valabila duminica, intre orele 6:00 și 18:00. Vizate sunt și județele Hunedoara, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Meteorologii anunța ca vor fi averse torențiale, frecvente descarcari electrice, intensificari…

- Meteorologii au emis, astazi, o atenționare cod galben de furtuni valabila pana miercuri dimineața, in aproape toata țara. Totodata, ANM a actualizat informarea meteo de vreme rea, in vigoare pana vineri. Conform informarii meteo in vigoare de marți ora 9:30 pana vineri ora 9:00, vor fi perioade cu…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua atenționare meteo de vreme rea, valabila pentru mai multe zone din țara. Se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii și izolat grindina. The post Cod galben in vestul țarii.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo pe termen scurt, cod galben de furtuna care va aduce, local, grindina de mici dimenisiuni, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, averse ce vor cumula izolat 15 l/mp. Codul galben este valabil pana la ora 16.30,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri seara, mai multe avertizari cod galben de vreme severa, valabile pentru localitați din 11 județe. Una dintre alerte vizeaza și vestul țarii unde, pana la ora 19.30 in mai multe zone din Arad, Bihor, Caras-Severin și Timis se vor semnala grindina…