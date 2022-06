COD GALBEN de FURTUNI! ANM a emis o alertă meteo de ultimă oră Vești proaste pentru romani chiar in weekend. Vremea se schimba radical in mai multe zone ale țarii. ANM a emis deja un cod galben de furtuni. Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de vant puternic și averse valabila in noua județe din țara pana duminica dimineața. Potrivit ANM , sunt vizate județele Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Valcea, Dolj și Olt. Prognoza meteo ANM In aceste zone, instabilitatea atmosferica se va accentua și se va manifesta prin perioade cu intensificari ale vantului și vijelii (viteze la rafala de peste 55-75 km/h), descarcari electrice,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis sambata o avertizare cod galben de vant puternic și averse valabila in noua județe din țara pana duminica dimineața. Potrivit ANM, sunt vizate județele Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Valcea, Dolj și Olt. In aceste zone, instabilitatea atmosferica se va accentua…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de averse și vijelii valabila in 30 de județe din țara. Sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița, Argeș, Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Arad, Alba, Sibiu, Brașov,…

- ”Guvernul Romaniei a avizat, in sedinta de joi, cel de-al patrulea Program Operational Regional (POR) pentru exercitiul financiar 2021-2027, aferent regiunii Nord-Vest. Astfel, in interval de o saptamana, au fost transmise oficial Comisiei Europene spre verificare si aprobare Programele Operationale…

- ANM atenționeaza ca incepand din aceasta dupa-masa, va intra in vigoare un cod GALBEN de ploi si vijelii, in 16 judete și va fi valabil pana miercuri dimineata. Cele 16 judete vizate de atentionarea Cod galben sunt: Alba, Arges, Arad, Bihor, Cluj, Caras-Severin, Dambovita, Dolj, Gorj, Giurgiu,…

- Administrația Nationala de Meteorologie a emis, marți, doua avertizati cod galben de vreme severa. Prima vizeaza Banatul, Crișana, Oltenia și local Transilvania și Muntenia, unde specialiștii anunța ploi grindina și vijelii pana maine dimineața. Apoi, pe parcursul zilei de miercuri instabilitatea atmosferica…

- 12 județe din țara se afla sub o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica pana marți, la ora 21, anunța Administrația Naționalla de Meteorologie (ANM). Potrivit ANM, marți, pana la ora 21, in Banat, Crișana, vestul și sud-vestul Transilvaniei, precum și in Carpații Occidentali și vestul Carpaților…

- Un numar de 12 judete din Banat, Crisana, vestul si sud-vestul Transilvaniei si din zona Carpatilor Occidentali si vestul Carpatilor Meridionali se afla, pana marti seara, sub atentionare Cod galben de furtuni. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben valabila…

- Meteorologii anunta ca, pana sambata seara, vor fi ploi si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii, iar de sambata vremea se va raci. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica valabila de astazi pana sambata la ora 21:00. “In intervalul mentionat,…