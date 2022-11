COD GALBEN de ceață în nordul județului Botoșani până la ora 09:00 COD GALBEN de ceața in nordul județului Botoșani pana la ora 09:00 ANM a anunțat ca pana la ora 09:00, mai multe localitați din nordul județului Botoșani se afla sub o atenționare meteorologica tip cod galben de ceața. Acest fenomen determina scaderea vizibilitatii sub 200 m și, izolat, sub 50 m. In județ sunt vizate mai multe localitațile: Hudești, Coțușca, Radauți-Prut, Avrameni, Manoleasa, Paltiniș, Prajeni, Darabani, Viișoara, […] Citește COD GALBEN de ceața in nordul județului Botoșani pana la ora 09:00 in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

