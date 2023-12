O macara de mari dimensiuni a ridicat sambata, 16 decembrie, un nou cocoș de cupru in varful turlei catedralei Notre-Dame, o etapa importanta in contextul in care muncitorii se grabesc sa finalizeze in urmatoarele 12 luni renovarea monumentului arhitectural parizian, afectat de un puternic incendiu in urma cu patru ani, informeaza Reuters.Cathedrale Notre-Dame de Paris: le coq dore retrouve sa place, au sommet de la fleche pic.twitter.com/yifntlABct— BFMTV (@BFMTV) December 16, 2023 In incendiul din 15 aprilie 2019 care a devastat catedrala, vechiul cocoș s-a prabușit prin acoperiș impreuna cu…