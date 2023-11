Cocaină și metamfetamină au fost găsite în geanta unei jandarmerițe Conform unor surse judiciare, pliculețele cu substanțe interzise gasite in geanta fostei purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale din Jandarmerie ar conține cocaina și metamfetamina. Anunțul a survenit in urma deciziei poliției de a accelera testele in cazul jandarmeriței surprinsa de polițiști avand mai multe pliculețe cu substanțe interzise in geanta, in timp ce se afla intr-un taxi, alaturi de prietenul sau. Conform surselor citate, in poșeta ei a fost gasita și o bancnota pregatita pentru prizare. Chiar daca se afla in concediu și beneficiaza de consiliere psihologica, tanara susține in continuare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

