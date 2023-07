Un test preliminar a indicat ca pudra alba gasita duminica seara in interiorul Casei Albe, care a provocat o scurta evacuare, este cocaina. Casa Alba a fost evacuata pentru scurt timp duminica seara, in timp ce presedintele Joe Biden se afla la Camp David, dupa ce Secret Service a descoperit o pulbere suspecta intr-o zona […] The post Cocaina gasita la Casa Alba. Descoperirea a fost facuta in Aripa de Vest, unde se afla și Biroul Oval appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .