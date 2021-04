”Tuca Zbarcea & Asociatii a oferit asistenta juridica Coca-Cola HBC Romania in tranzactia prin care liderul industriei locale de bauturi achizitioneaza 50% din capitalul social al Stockday, platforma de comert online business-2-business, dezvoltata de HEINEKEN Romania. Platforma va asigura distributia produselor din portofoliile ambelor companii, in Bucuresti si alte judete”, anunta firma de avocatura. Avocatii Tuca Zbarcea & Asociatii au acordat consultanta generala privind aspectele societare si de M&A ale tranzactiei, incluzand analiza de tip due-diligence, asistenta in ceea ce priveste structurarea…