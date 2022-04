Coaliție pro-Ucraina: Peste 20 de țări vor asigura asistență militară Secretarul de presa al Departamentului american al Apararii, John Kirby, a declarat ca in curand va avea loc in Germania o reuniune a reprezentanților a peste 20 de țari, in cadrul careia vor fi discutate aspecte legate de acordarea de asistența militara Ucrainei. Conform Ukrainski Novini, declarația a fost facuta de reprezentantul Pentagonului in timpul briefingului de vineri. Potrivit acestuia, reprezentanții a peste 20 de țari ale lumii au fost de acord sa ia parte la aceasta intalnire. El a menționat ca nu vorbim doar despre țarile Alianței Nord-Atlantice (NATO). Kirby a subliniat ca inițiatorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Volodimir Zelenski se declara nemulțumit de faptul ca NATO a refuzat sa instituie o zona de interdictie aeriana in Ucraina, pe motiv ca “inchiderea spatiului aerian al Ucrainei ar provoca o agresiune directa a Rusiei impotriva NATO”. “A avut loc un summit NATO astazi, un summit slab, un…

- Dupa dimineața zilei de 24 februarie, Vladimir Putin a devenit unul dintre cele mai controversate personaje de pe Terra. Unii l-au comparat cu Hitler, alții cu Stalin, iar oprobriul continental s-a manifestat cu fiecare zi trecuta dupa inițierea agresiunii contra Ucrainei. Totuși, mare are astazi Vladimir…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a dispus trimiterea a inca 7.000 de militari americani in Europa, pentru a permite consolidarea apararii tarilor de pe flancul estic al NATO, inclusiv a Romaniei, in contextul razboiului declansat de Rusia contra Ucrainei. Fii la curent cu cele…

- „Acest lucru ar avea un impact semnificativ și ar duce la o pierdere semnificativa de vieți omenești”, a transmis vineri, șeful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, in timpul unei conferințe de presa de la Pentagon in care a vorbit despre ce s-ar intampla daca Rusia ar invada Ucraina, noteaza…

- Presedintele SUA, Joe Biden, nu intentioneaza sa trimita unilateral militari americani in Ucraina, a comunicat marti Casa Alba, transmite Reuters. „Ca sa fie clar: nu exista nicio intentie sau interes sau dorinta a presedintelui de a trimite militari in Ucraina. NATO este un forum pentru sprijinul partenerilor…

- Un numar de 8.500 de soldati americani au fost plasati in stare de alerta sporita pentru o posibila desfasurare in Europa de Est, in conditiile in care trupele rusesti se concentreaza la granita cu Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN . Secretarul american…

- Pana la 8.500 de militari ai SUA au fost plasați in alerta pentru o posibila mobilizare in estul Europei, in condițiile in care trupele Rusiei se afla la granița Ucrainei, a anunțat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, precizand ca nu s-a luat o decizie finala de desfașurare a trupelor,…

- Pana la 8.500 de militari americani au fost plasati in alerta sporita pentru o posibila desfasurare in Europa de Est, in timp ce trupele rusesti se afla la granita cu Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN. Secretarul american al Apararii, Lloyd…