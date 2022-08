Coaliția PNL-PSD-UDMR se rupe la nivel local. „Alegătorii PNL nu sunt de vânzare!” Partidul Național Liberal (PNL) iese de la guvernarea locala, alegand sa renunțe la funcții de conducere, au anunțat liberalii din Satu Mare. Principala lor nemulțumire vizeaza atitudinea UDMR, uniunea fiind acuzata de „totalitarism”. „Cei care au votat PNL nu sunt de vanzare. PNL Satu Mare nu participa la decizii care nu respecta legea și decizii care ar crea mai multe problem decat, aparent, rezolvarea problemelor pentru municipiul Satu Mare”, a declarat marți președintele PNL Satu Mare, deputatul Adrian Cozma (foto), in cadrul conferinței de presa in care liberalii au anunțat ca ies de la guvernarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea filialei PNL Satu Mare a decis ruperea alianței cu UDMR intr-o ședința a Biroului Politic Județean, a anunțat președintele filialei, Adrian Cozma, marți, 16 august, intr-o conferința de presa. „Politica hegemonica a UDMR și lipsa unui parteneriat onest”, dar și „dubla comanda” de la Budapesta…

- PNL nu mai vrea sa guverneze cu UDMR la Satu Mare, a anunțat președintele filialei județene PNL, Adrian Cozma. Potrivit acestuia, nemulțumirile PNL fața de UDMR sunt mai multe in acest județ. Cea mai recenta nemulțumire a fost lipsa de reacție a UDMR fața de declarațiile facute de premierul Ungariei…

- Filiala PNL Satu Mare a decis in unanimitate retragerea membrilor din funcțiile de conducere ale Consiliului Județean și Primaria Satu Mare, a anunțat astazi deputatul Adrian Cozma in cadrul unei conferințe de presa. Decizia a fost luata din mai multe considerente, dar principalele motive se leaga…

- Primarul USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, a transmis intr-o postare pe Facebook ca va depune plangere penala impotriva Ministrului Cercetarii și Digitalizarii, Sebastian Burduja, cel care este și președintele PNL Sector 1, dar și impotriva altor membri din Consiliul Local acuzați ca au facut presiuni…

- Principala problema a Romaniei in ceea ce priveste importul de forta de munca va fi in momentul in care tara va intra in spatiul Schengen, deoarece exista riscul ca acei muncitori sa plece de la noi, iar singura solutie, gasita cu experti constitutionalisti, ar fi un acord bilateral in momentul in…

- Adunarea Generala a Asociatiei Euroregiunea Siret-Prut-Nistru si Forumul Presedintilor Euroregiunii, convocate la Iasi de doua treimi din membrii acestora si-au ales o noua conducere. In urma voturilor exprimate in unanimitate de catre cei 27 de membri prezenti la AGA, Consiliul Judetean Iasi, reprezentat…

- Temperaturile ridicate, evaporația excesiva și lipsa precipitațiilor, corelate cu debitele mici din rețeaua hidrografica au favorizat dezvoltarea excesiva și descompunerea algelor. Din pacate, canicula a dus la apriția riscului de producere a mortalitații piscicole mai ales acolo unde nivelul apei este…

- Partidul National Liberal este singurul mare partid national care promoveaza liberalismul economic si politic si garanteaza stabilitatea guvernamentala, dezvoltarea economica si moderatia in actul guvernarii, a afirmat, marti, presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca.