- Astazi, prin votul impotriva aderarii Romaniei la spațiul Schengen, Austria a demonstrat, fara echivoc, ca s-a decuplat de Europa! Am convingerea ca Partidul Social Democrat va continua sa depuna toate eforturile pentru ca Romania sa fie admisa in Schengen, așa cum am facut-o și cand a fost vorba de…

- Romania plateste aproape 200 de milioane de euro pe an catre Uniunea Europeana (UE) pentru ambalajele de plastic pe care nu le recicleaza, acestia fiind bani „pe care ii dam pentru ca nu ne facem treaba”, a afirmat miercuri Raul Pop, expert deseuri in cadrul Asociatiei Ecoteca si co-fondator al Coalitiei…

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, susține ca are informații conform carora raportul este unul cu elemente pozitive și este foarte posibil ca Romania sa scape de monitorizarea MCV.„Colegiul Comisarilor va discuta astazi despre raportul MCV. Se pare ca va fi prezentata o analiza preliminara cu recomandari…

- CARAS-SEVERIN – Senatorul Marcel Vela, in calitate de presedinte al Comisiei Speciale Comune de Control Parlamentar Specializat al Europol, sustine ca „declarațiile de jignire nu vor aduce altceva decat perpetuarea sentimentului de neincredere“! Senatorul carasean considera ca titlurile care anunța,…

- Propunerea de rezolutie nonlegislativa depusa de sase grupuri politice din Parlamentul European - PPE, S&D, Renew, Verzi, ECR si Stanga - ce va fi supusa la vot in plen marti, la Strasbourg, indeamna Consiliul sa ia toate masurile necesare pentru a adopta decizia sa privind aplicarea integrala…

- Eurodeputatul Victor Negrescu, membru in Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, a anuntat faptul ca legislativul european solicita suplimentarea cu 300 de milioane de euro a fondurilor alocate masurilor europene pentru combaterea preturilor ridicate la energie in bugetul european pentru anul…

- PSD va susține in Coaliția de guvernare ca Guvernul sa adopte din acest an prevederile directivei europene adoptate recent de Parlamentul European cu privire la salariile minime adecvate din Uniunea Europeana, astfel incat acestea sa se aplice de la 1 ianuarie 2023. Introducerea in Romania a mecanismului…

