- Se schimba regulamentul Camerei Deputaților! Parlamentarii violenți vor fi dați afara din salile de ședința. Cei care for filma, vor inregistra sau vor transmite live cu telefonul, dar și cei care vor flutura bannere risca sa li se taie jumatate din indemnizația de parlamentar. Sunt doar cateva dintre…

- Iulian Bulai nu este de acord cu proiectul privind interzicerea live-urilor in Parlament. „Ar insemna moartea opoziției”, a transmis deputatul USR de 34 de ani, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Transmiterea ședințelor Camerei Deputaților va fi permisa doar cu acordul scris, iar violența fizica…

- Transmiterea ședințelor Camerei Deputaților va fi permisa doar cu acordul scris, iar violența fizica și verbala de orice fel la adresa parlamentarilor vor fi sancționate. Acestea sunt principalele modificari propuse pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputaților de coaliția PNL-PSD-UDMR, dupa…

- Parchetul General a anuntat marti ca a deschis dosar penal in cazul incidentului petrecut la tribuna Parlamentului cu o zi in urma, cand ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost bruscat de catre liderul AUR in timp ce vorbea de la tribuna Camerei Deputatilor. Parchetul General a anuntat ca in acest…

- Procurorii Parchetului General au deschis dosar penal dupa ce copreședintele AUR George Simion l-a agresat in Parlament pe ministrul Energiei, Virgil Popescu. Parchetul General a anunțat ca dosarul penal vizeaza fapte de ultraj și tulburarea liniștii publice. „La data de 8 februarie 2022, urmare a sesizarii…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a transmis marți, 8 februarie, ca solicita coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR sa il retraga din funcție pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, in ședința programata astazi. „Virgil Popescu este principalul responsabil pentru facturile aberante pe care le platesc…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut apel la decenta si responsabilitate, in urma incidentului din Pa rlament, unde ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost bruscat de liderul AUR George Simion. „Premierul Nicolae Ciuca dezaproba actul de agresivitate indreptat impotriva unui membru al Guvernului”, se…

- USR, prin vocea purtatorului de cuvant Ionuț Moșteanu, se delimiteaza de gestul lui George Simion (AUR), care l-a prins de gat in Parlament pe ministrul Energiei, Virgil Popescu. Moșteanu condamna gestul lui Simion. „Este inadmisibil ce s-a intamplat in plenul Parlamentului. Extremiștii de…