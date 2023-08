Coaliția de guvernare a decis că multinaționalele vor plăti impozit de 1% pe cifra de afaceri Multinaționalele vor plati impozit de 1% pe cifra de afaceri anunța senatorul PSD, Daniel Zamfir, presedinte al comisiei economice. ,,Faci profit aici, platești impozit aici! Dupa negocieri extrem de dure, premierul Ciolacu a impus in Coaliție impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru acele companii multinaționale care prin celebrul deja mecanism de optimizare fiscala exportau practic tot profitul in paradisuri fiscale. Daca impozitul de 16% pe profit reprezinta mai puțin de 1% din cifra de afaceri, se platește 1% pe cifra de afaceri. Corect, nu-i așa?”, transmite senatorul PSD, intr-o postare… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

