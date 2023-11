Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul propune, intr-un proiect de Ordonanta de Urgenta, noi masuri fiscale pentru reducerea cheltuielilor bugetare pentru incadrarea in tinta de definit. Printre aceste masuri se numara obligatia ordonatorilor de credite ai institutiilor si autoritatilor publice de a nu incheia angajamente legale…

- PSD susține modificarea cadrului legal pentru combaterea consumului de droguri, cu accent pe abordarea cauzelor și efectelor acestui fenomen. Partidul Social Democrat propune trei componente principale pentru o abordare echilibrata și eficienta in aceasta direcție: combaterea traficului, gestionarea…

- Proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale in Romania a fost aprobat luni de guvern. Purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, prezinta modificarile operate.„Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege privind oprirea risipei…

- Guvernul schimba legea centrelor de asistența sociala. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat vineri un proiect pentru modificarea legislatiei privind asistenta sociala. Conform acestuia, centrele de servicii sociale vor fi verificate in cel mult 15 zile de la transmiterea cererii de licentiere, iar amenzile…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Guvernul are vineri in dezbatere legea pentru modificarea și completarea legislației privind asistența sociala, a declarat premierul Marcel Ciolacu, in debutul reuniunii de la Palatul Victoria, precizand ca „noua lege vine cu schimbari majore” pentru sistemul de asistența…

- Guvernul dezbate astazi legea pentru modificarea și completarea legii privind asistența sociala. Premierul a anunțat ca sistemul de asistența sociala va fi reformat „din temelii” și ca situații precum cel al azilelor groazei nu vor mai exista.

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, in deschiderea sedintei Executivului, ca Guvernul isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului pe pachetul legislativ care vizeaza reforma aparatului de stat.

- Pe langa multe alte strategii pe hartie pe care municipalitatea baimareana le-a facut publice pana acum, fara a vedea ceva concret, mai exista inca una intitulata ” Strategia Smart-City Baia Mare 2030 ”, prin care se dorește ca orașul sa devina unul inteligent in urmatorii ani. Astfel, ni se spune ca…