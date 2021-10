Coadă la mall pentru vaccin anti-Covid. Constănțenii, pe locul 4 în țară la rata de vaccinare Este coada la centrul de vaccinare anti-Covid amplasat intr-un mall din centrul orașului Constanța, sambata, 16 octombrie. Oamenii vin sa se imunizeze, apoi merg și la cumparaturi. Punctul de vaccinare este deschis temporar. Constanța este pe locul al patrulea la nivelul țarii, in topul ratei de vaccinare. In centrul comercial constanțean funcționeaza acest centru temporar de vaccinare de circa doua saptamani. Intervalul orar in care pot veni oamenii sa primeasca serul anti-Covid este 12-20, in fiecare zi. Sambata dupa-amiaza s-a format o coada destul de mare la punctul de imunizare, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

