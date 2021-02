Stiri pe aceeasi tema

- Criza economica se adancește in Franța, iar proprietarii de restaurante sunt tot mai ingrijorați. De luni bune sunt inchiși și incasari vin doar din comenzi pentru livrari la domiciliu. Prea puțin pentru a ramane pe linia de plutire.

- Franța iși va menține restaurantele, cinematografele și stațiunile de schi inchise in timpul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, deoarece coronavirusul se raspandește prea repede și spitalele raman sub o presiune severa, a spus premierul Jean Castex, relateaza Reuters.Castex aspus ca restaurantele…

- Țara noastra are, astfel, o rata de 0.06%, respectiv 11.665 de doze de vaccin inoculate pana la data de 1 ianuarie a acestui an.La polul opus se situeaza Franța, cu un numar mic de vaccinari, respectiv 138 de doze, ceea ce reprezinta un procent de 0%, raportat la numarul de locuitori.Raportarea nu inseamna…

- Bucatele pentru mesele de sarbatori vin si la pachet. Restaurantele si bacaniile au comenzi record pentru produsele traditionale. Preturile sunt comparabile cu cele de anul trecut, chiar daca localurile au venituri mai mici din cauza restrictiilor impuse de criza sanitara.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat marti seara ca restrictiile antiepidemice vor fi relaxate incepand din 28 noiembrie, iar carantina generala s-ar putea incheia pe 15 decembrie. „O noua etapa va incepe in 28 noiembrie. Insa nu se vor schimba urmatoarele lucruri: carantina adaptata si…

- Germanii trebuie sa se pregateasca pentru alte 4-5 luni de restrictii severe pentru oprirea cresterii infectarilor cu noul coronavirus si nu ar trebui sa se astepte ca actualele reguli vor fi relaxate rapid, a declarat ministrul Economiei, Peter Altmaier, publicatiei Bild am Sonntag, transmite Reuters.…

- ”Nu am scapat inca de probleme. Nu ne putem permite o inchidere repetata, cu o economie care este inchisa si redeschisa in mod constant”, a spus Altmaier. Germania a impus un set de masuri, considerat ”o carantina usoara”, pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei care are loc in majoritatea…