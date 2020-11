CNSU propune purtarea obligatorie a măștii în toate județele cu o rată de infectare mai mare de 1,5 (DOCUMENT) In ședința CNSU a fost propusa modificarea valorii ratei de incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile de la care este obligatorie purtarea maștii in toate spațiile publice deschise, in sensul reducerii acesteia de la 3 la 1,5/1.000 de locuitori. Astfel, CNSU propune ca purtarea maștii de protecție sa fie obligatorie in toate localitațile din județele in care incidența depașește 1,5/1.000 de locuitori, iar in județele in care rata de incidența este mai mica de 1,5 purtarea maștii sa fie obligatorie la nivelul localitaților unde incidența depașește 1,5/1.000 de locuitori. Hotararea CNSU… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

