Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat, joi, lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat in contextul pandemiei de COVID-19 si a aprobat un proiect-pilot care se va desfasura pe o perioada de proba de 60 zile, in Aeroportul International Sibiu, pentru detectarea persoanelor…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi, printr-o hotarare, derularea unui proiect-pilot la Aeroportul din Sibiu pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 cu ajutorul echipe canine ale Politiei Romane. Prin Hotararea CNSU nr.46 s-a decis derularea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat proiectul pilot prin care canii politisti , pregatiti la Centrul Chinologic al Politiei din Sibiu, vor detecta persoanele cu COVID pe aeroportul din Sibiu, pe o perioada de 60 de zile. Toate persoanele care tranziteaza terminalul sosiri din incinta…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat joi, 15 iulie, derularea unui proiect pilot pe o perioada de proba de 60 zile, in incinta Aeroportului Internațional Sibiu la terminalul “Sosiri”, pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov-2 cu sprijinul echipelor canine. Cainii…

- Derularea proiectului pilot privind detectarea, pe Aeroportul International din Sibiu, a persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 cu ajutorul cainilor special antrenati a fost aprobata, joi, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, duminica, la Sibiu, ca cinci dintre cei sase caini care au fost antrenati de Centrul Chinologic pentru a depista infectia cu SARS-CoV-2 vor activa timp de 60 de zile in Aeroportul International Sibiu, in cadrul unui proiect pilot. In perioada urmatoare…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, duminica, la Sibiu, ca cinci dintre cei sase caini care au fost antrenati de Centrul Chinologic pentru a depista infectia cu SARS-CoV-2 vor activa timp de 60 de zile in Aeroportul International Sibiu, in cadrul unui proiect-pilot.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, duminica, la Sibiu, ca cinci dintre cei sase caini care au fost antrenati de Centrul Chinologic pentru a depista infectia cu SARS-CoV-2 vor activa timp de 60 de zile in Aeroportul International Sibiu, in cadrul unui proiect pilot. In cazul in care acest…