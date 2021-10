CNSU a aprobat folosirea in scoli a testelor rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de saliva (documente)

Stiri pe aceeasi tema

- CNSU a aprobat achizitionarea a 12.700 flacoane de 400 mg de Tocilizumabum foto: Agerpres. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, marti, solicitarea de asistenta internationala pentru achizitionarea a 12.700 flacoane de 400 mg de Tocilizumabum, medicament folosit tratarea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat Hotararea numarul 76 prin care se propune: abilitarea ME si MS pentru modificarea Ordinului comun nr 5196 1756 2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor institutiilor de invatamant in conditii de siguranta…

- Guvernul a aprobat, ieri, prin hotarare, noile masuri propuse de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta in contextul pandemiei de COVID-19, stabilind, intre altele, ca persoanele vaccinate anti-COVID din localitatile unde rata de incidenta depaseste 6 la mia de locuitori se pot deplasa in afara…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 26 august 2021, Hotararea numarul 64 privind acordarea de asistența internaționala pentru Republica Moldova constand in 100.000 de teste rapide antigen. "Art.1 - Se aproba acordarea de asistenta internationala pentru…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, joi seara, trimiterea catre Republica Moldova a 100.000 de teste rapide antigen COVID-19. “Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat Hotararea numarul 64 privind acordarea de asistenta internationala pentru Republica Moldova constand…

- Persoanele sinistrate din localitatile Sohodol, Abrud, Bistra si Rosia Montana din judetul Alba, afectate de inundatiile produse in 15 - 16 iulie si 19 - 20 iulie, vor primi, in regim de urgenta, produse de stricta necesitate, potrivit unei Hotarari a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea numarul 50 privind propunerea adoptarii unor masuri de relaxare in contextul evoluției pandemiei de COVID-19 și Hotararea numarul 51 pentru modificarea și completarea HCNSU 43 din 01.07.2021 privind aprobarea listei țarilor/teritoriilor…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, luni, scoaterea de la rezervele de stat a unor bunuri de stricta necesitate si alocarea acestora unitatilor administrativ-teritoriale Ocolis, Campeni, Sohodol si Rosia Montana din judetul Alba, puternic afectate, saptamana trecuta, de inundatii.…