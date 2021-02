Lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie carantina la intrarea in Romania, a fost actualizata, potrivit unei noi hotarari adoptata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU), care intra in vigoare de luni, 15 februarie. Testul PCR negativ este obligatoriu de prezentat la imbarcarea in avion sau autocar, pentru cei care vin din statele incluse pe lista galbena, iar carantina se reduce la 10 zile.