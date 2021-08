Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi seara, lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, Elvetia si Macedonia de Nord fiind printre statele care au intrat in zona rosie. Potrivit Hotararii CNSU, Elvetia, Macedonia de Nord, Azerbaidjan, Liechtenstein, Guam, Bahamas, Maldive, Anguilla si Insulele Saint Kitts si Nevis au intrat in zona rosie ca urmare a cresterii incidentei. In zona galbena au intrat, din zona verde, in urma cresterii incidentei, Bulgaria, Serbia, Albania, Armenia, Slovenia, Belarus, Japonia, Palestina, Filipine, Mauritius, Timorul de Est, Brunei Darussalam,…