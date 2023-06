CNS Cartel ALFA solicită demiterea ministrului Muncii. Sindicaliștii, nemulțumiți că proiecte de legi au fost elaborate fără consultare CNS Cartel ALFA solicita demiterea ministrului Muncii si intrarea intr-un dialog social “real si responsabil”, precum si revenirea la o fiscalitate echilibrata a muncii, prin transferul unui procent din contributiile sociale inapoi catre angajator, transmite Agerpres. “Conflictul social amplu existent astazi in Romania si care cuprinde din ce in ce mai multe categorii socio-profesionale este […] The post CNS Cartel ALFA solicita demiterea ministrului Muncii. Sindicaliștii, nemulțumiți ca proiecte de legi au fost elaborate fara consultare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii de la CNS Cartel ALFA cer demiterea ministrului Muncii, Marius Budai CNS Cartel ALFA solicita demiterea ministrului Muncii si intrarea intr-un dialog social ‘real si responsabil’, precum si revenirea la o fiscalitate echilibrata a muncii, prin transferul unui procent din contributiile…

- CNS Cartel ALFA solicita demiterea ministrului Muncii si intrarea intr-un dialog social "real si responsabil", precum si revenirea la o fiscalitate echilibrata a muncii, prin transferul unui procent din contributiile sociale inapoi catre angajator.

- Inclusiv nerespectarea rotativei la guvernare indica faptul ca profesorii aflați in greva generala nu pot avea incredere in promisiunile liderilor politici, transmite președintele sindicatului Cartel ALFA, Bogdan Hossu.„Și prin acțiunea rotativei decidenții politici ai coaliției nu dau decat un semnal…

- Consiliul Concurentei a anuntat sambata ca a sanctionat companiile Albalact, Covalact si Dorna Lactate, parte din grupul francez Lactalis, cu amenzi in valoare de 14.335.002 lei (aproximativ 2,9 milioane euro) pentru ca au refuzat sa ofere acces la unele informatii in timpul inspectiilor inopinate derulate…

- Angajații din ANAF și Ministerul Finanțelor vor picheta, joi, sediile instituțiilor nemulțumiți de salarizare și condițiile de munca. Sindicatul National Finante Publice picheteaza, joi, intre 13.00 si 14.00,sediile Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Sindicalistii…

- Ministrul austriac de Interne s-a pregatit pentru vizita in Romania. Gerhard Karner, asteptat miercuri la Bucuresti pentru discutii cu Lucian Bode, a prezentat marti, la Viena, o situatie care arata ca in 2022 au fost arestati in Austria cu 61% mai multi traficanti de persoane decat in 2021, iar 52…

- Suntem solidari cu fermierii din Polonia, Ungaria, Bulgaria si Slovacia, dar regulile trebuie sa le facem in comun, sa nu intram intr-o concurenta a deciziilor juridice, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la finalul intalnirii pe care a avut-o cu omologul sau din Ucraina, Mikola…

- Senatorii USR au protestat fata de legile Educatiei aflate in circuit Parlamentar, sustinand ca prin aceste proiecte nu se face „niciun fel de reforma”, iar ministrul Ligia Deca nu a oferit raspunsuri la dezbaterea din plen de miercuri de la Ora Guvernului. Ei au afisat atat in plen, cat si pe hol pancarte…