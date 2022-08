CNN, invitație pentru turiști să viziteze România și țările din Europa de Est, ignorate acum din cauza războiului Romania și Polonia țari care au granița comuna cu Ucraina, nu mai reprezinta acum o prioritate pentru turiști, mai ales dupa imaginile cu refugiați care fug de razboi, scrie CNN intr-o analiza privind turismul in Europa de Est. Totuși, o problema ține și de faptul ca țari precum Romania și Polonia nu sunt pe lista de prioritați a turiștilor proaspat ieșiți din pandemie, dornici sa vada ceva nou și poate, inaccesibil, pana acum. Mișcarea de „razbunare a calatoriilor ratate” face ca oamenii sa rezerve calatorii din lista de dorințe, ceea ce inseamna ca destinațiile principale cedeaza sub presiune,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

