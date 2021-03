CNN: Cele mai ridicole 50 de replici din discursul CPAC al lui Donald Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Donald Trump nu a exclus posibilitatea de a candida in 2024 in prima sa aparitie publica de cand a parasit Casa Alba, un discurs pronuntat in cadrul Conferintei actiunii politice conservatoare (CPAC) care a avut loc duminica in Orlando, Florida, informeaza Reuters.

- Fostul presedinte Donald Trump va încerca sa revina în lumina reflectoarelor pe scena politica americana într-un discurs la o întâlnire importanta a conservatorilor, a declarat o sursa familiarizata cu planurile liderului republican, transmite duminica Reuters, preluata…

- Presedintele american, Joe Biden, nu intentioneaza sa adreseze o invitatie Rusiei pentru a participa la G7, a facut cunoscut vineri Casa Alba, spre deosebire de predecesorul sau Donald Trump care s-a aratat favorabil acestei idei, noteaza AFP. "Nu cred ca vom adresa noi invitatii Rusiei ori sa reiteram…

- Prima doamna americana Jill Biden va participa la eforturile guvernului soțului ei de a reuni familiile de migranți separați de administrația lui Donald Trump, a declarat vineri Casa Alba, potrivit AFP.În conformitate cu una dintre promisiunile sale de campanie, președintele democrat Joe Biden…

- Cu doar câteva ore înainte de a parasi Casa Alba, Donald Trump l-a grațiat pe fostul sau consilier Steve Bannon care este acuzat de frauda, relateaza Reuters și BBC News. Anunțul vine cu doar câteva ore înainte de ceremonia de inaugurare la care Joe Biden va depune juramântul…

- Miercuri, 20 ianuarie, noul președinte ales Joe Biden va fi investit in SUA, țara aflata in stare de alerta maxima, in urma violențelor din Washington, D.C. Mandatul președintelui Trump a inceput sub promisiunea unui „zid mare și frumos” intre SUA și Mexic. De-a lungul celor patru ani, a fost simbolul…

- Vicepresedintele Mike Pence a refuzat marti sa invoce cel de-al 25-lea amendament al Constitutiei americane pentru a-l demite pe presedintele Donald Trump, ceea ce deschide calea pentru lansarea, saptamana aceasta, a unei proceduri de destituire a liderului de la Casa Alba, a doua din mandatul acestuia,…