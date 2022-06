Stiri pe aceeasi tema

- Un al treilea american pe care Departamentul de Stat al SUA l-a raportat ca disparut in misiune in Ucraina este un veteran al Marinei militare, Grady Kurpasi, a confirmat pentru CNN familia acestuia, care a pierdut legatura cu el in urma cu o luna și jumatate.

- Doi cetateni americani care au calatorit in Ucraina au disparut in estul țarii. Cei doi au mers ca luptatori voluntari ai armatei ucrainene, dar rudele n-au mai primit de la ei nici o veste si se tem ca ar putea fi prizonieri de razboi, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un veteran al armatei britanice a fost ucis și un al doilea cetațean britanic este dat disparut dupa ce se crede s-au oferit voluntari sa lupte in Ucraina impotriva forțelor Rusiei. Scott Sibley, in varsta de 36 de ani, este primul cetațean britanic despre care s-a confirmat ca a murit in acest razboi,…

- Ministerul rus al Apararii a afirmat ca Romania se afla printre țarile care trimit cei mai mulți mercenari in Ucraina, pentru a lupta impotriva armatei lui Vladimir Putin, a transmis agenția TASS .Astfel, dintre cei peste 6.800 de mercenari straini, din 63 de țari, ajunși in zona de conflict de la declanșarea…