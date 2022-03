CNBC: Turcia ar putea fi noul teren de joacă pentru oligarhii ruşi, dar este o strategie riscantă Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat sambata, pentru CNBC, ca ii va primi in tara pe oligarhii rusi sanctionati, atat ca turisti, cat si ca investitori, atata timp cat relatiile lor de afaceri respecta dreptul international. Declaratia a venit la o zi dupa ce presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat ca ”anumite grupuri de capital” ar putea ”parca facilitatile la noi”, ceea ce a fost vazut ca o referire directa la sosirea recenta a mai multor active de lux detinute de rusi in Turcia, inclusiv doua iahturi si un avion privat apartinand miliardarului Roman Abramovici. Comentariile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

