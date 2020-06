Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan, a anuntat vineri ca valabilitatea cardurilor de sanatate care expira la 1 iulie va fi prelungita cu sapte ani pentru 4,2 milioane de romani, potrivit Agerpres.

- Ziarul Unirea Cardurile de sanatate EXPIRA in acest an. Un proiect de hotarare de Guvern propune ca valabilitatea sa lor sa fie extinsa cu 5 ani Conform datelor oficiale, anul acesta expira in jur de 4.200.000 de carduri iar in 2021 expira in jur de 10.000.000 de carduri de sanatate. In acest an și…

- Aceasta a mai ocupat funcția de președinte-director general al instituției, cu delegație, in perioada 2015-2017 și este unul dintre profesioniștii cu experiența ai instituției. Printr-un Ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan, astazi a fost numita, cu…

- Consultatiile telefonice si eliberarea retetelor in format electronic se pastreaza in perioada urmatoare, a anuntat astazi presedintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Adela Cojan.

- Președintele instituției, Adela Cojan, spune ca o parte din restricții vor fi inlocuite cu noi reglementari, dar atrage atenția ca „este necesar și un grad mai mare de responsabilitate din partea populației”. Conducerea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) transmite ca „limitarea raspandirii…

- CNAS anunța: regulile din sistemul de sanatate impuse prin ordonanțele militare raman valabile și dupa 15 mai! O mare parte din masurile de protecție instituite in sistemul de sanatate prin Ordonanțe militare, care s-au dovedit benefice pentru pacienți,vor fi menținute și in perioada urmatoare. Scopul…

- O mare parte din masurile de protectie instituite in sistemul de sanatate prin Ordonante militare, care s-au dovedit benefice pentru pacienti, vor fi mentinute si in perioada urmatoare, a anuntat, luni, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Institutia a precizat ca se va recomanda ca pacientii…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri lucreaza la un proiect de Ordonanta de Urgenta privind prelungirea valabilitații voucherelor de vacanta care expira în luna mai sau toate care au fost eliberate anul trecut, a anunțat ministrul Virgil Popescu."Le prelungim pâna…