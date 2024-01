Stiri pe aceeasi tema

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate efectueaza controale in cabinetele medicilor de familie, considerate o incercare de intimidare a medicilor, iar aceștia au ieșit la proteste . Este verificat numarul consultațiilor și al serviciilor efectuate in cabinetele medicilor de familie, CNSAS considerand…

- Referitor la decontarea vaccinurilor de care beneficiaza anumite categorii populaționale in sistem ambulator, in regim de compensare, precum și a activitații din centrele de permanența, Ministerul Sanatatii și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate precizeaza urmatoarele: Conform prevederilor legale…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, considera ca taxa pe consultații anunțata de unii medicii de familie ar pune presiune pe cetațeni, ceea ce nu este corect, in condițiile in care, potrivit noului contract cadru, veniturile acestora au crescut substanțial. Este vorba despre unii medici de familie…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni, 11 decembrie, ca a aflat de demisia lui Andrei Baciu din functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de pe Facebook si asteapta sa exista „o demisie asumata si comunicata in mod oficial”.„Am aflat de pe Facebook. Eu ma astept…

- Angajați ai ministerul Sanatații au protestat miercuri, in fața instituție, dar și in interiorul acesteia, la etajul 3. Acolo, ei s-au filmat și au transmis acțiunea in direct, pe Facebook, chiar pe pagina oficiala a instituției. Alți angajați, administratori, ai paginii au șters clipurile imediat dupa…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a cerut 4,2 miliarde de lei și a primit doar 1,7 miliarde din Fondul de rezerva al Guvernului. Acești bani vor fi prioritizați pentru salariile angajaților, iar restul va fi distribuit in procente egale in diverse sectoare de asistența medicala, conform declarațiilor…