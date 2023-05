Stiri pe aceeasi tema

- In asistenta medicala primara se creeaza cadrul legal care permite depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra sanatatii populatiei si se introduc noi instrumente in vederea realizarii consultatiilor preventive pentru persoanele cu varsta intre 40 si 60 ani (riscograme pentru depistarea precoce…

- Contractul-cadru care reglementeaza multianual conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, act normativ aprobat vineri de Guvern, va intra in vigoare de la 1 iulie 2023. Potrivit unui comunicat al Casei…

- Incepand cu data de 1 iulie 2023 va intra in vigoare noul Contract-cadru, care va reglementa multianual conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, acest act normativ fiind aprobat de guvern in cadrul…

- Noul Contract-cadru pentru acordarea de servicii medicale a fost aprobat in ședința de guvern de vineri, acesta punand mai mult accent pe depistarea precoce a bolilor și marind numarul de consultații preventive care pot fi decontate, potrivit șefului Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) care…

- CAS Constanta a deschis o perioada de contractare in intervalul 03.04.2023 13.04.2023 pentru incheierea contractelor pentru furnizare de servicii medicale de Ingrijiri medicale la domiciliu, pentru perioada Aprilie Iunie 2023.Furnizorii interesati vor transmite cererile pentru contractare insotite de…

- Valabilitatea contractului-cadru dintre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si furnizorii de servicii medicale se prelungeste pana la 30 iunie 2023, informeaza un comunicat de presa transmis de institutie si preluat de Agerpres. „Prelungirea este necesara pentru asigurarea continuitatii acordarii…

- Sistemul informatic al CNAS se confrunta din nou cu disfuncționalitați, astfel ca medicii nu pot raporta servicii și nici elibera rețete . Platforma informatica a CNAS e mai mult blocata. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anunțat miercuri, 8 martie 2023, ca a recomandat medicilor de familie…

- Medicii de familie cer inlocuirea tipizatelor de hartie cu formulare electronice. Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) solicita asumarea nefunctionarii sistemului informatic pus la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, introducerea formularelor electronice in locul tipizatelor…