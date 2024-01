Stiri pe aceeasi tema

- ISU Dambovița continua activitațile de pregatire și instruire pentru acordarea primului ajutor, in unitațile școlare dambovițene, sub indrumarea unui instructor de formare de la Centrul de Formare și Pregatire in Descarcerare și Asistența Medicala de Urgența, aparținand Inspectoratului pentru Situatii…

- Sase salvatori montani angajati din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Maramures, serviciu aflat in subordinea Consiliului Județean Maramures, au finalizat „Cursul de Prim Ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare” in Centrul de Formare și Pregatire in Descarcerare și Asistența…

- Salvamont Maramureș a anunțat ca șase salvatori montani angajați din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, serviciu aflat in subordinea Consiliului Județean Maramureș, au finalizat „Cursul de Prim Ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare” in Centrul de Formare și Pregatire…

- Patru angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au devenit formatori de paramedici in domeniul Serviciului Mobil Urgent de Reanimare și Descarcerare, dupa ce au absolvit cu succes cursul de specializare. Instruirile s-au desfașurat in perioada 04 septembrie – 24 noiembrie 2023 in…

- Prescrierea medicamentelor si dispozitivelor medicale compensate din Fondul Asigurarilor Obligatorii de Asistența Medicala se va efectua prin intermediul SIA „eReteta", iar aceasta se va confirma prin semnatura electronica a medicului. Prevederile se conțin intr-un proiect al Casei Naționale de Asigurari…

- V. Stoica Președintele Consiliului Județean Prahova, liberalul Iulian Dumitrescu, a anunțat marți, 23 octombrie 2023, ca a semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate destinat construirii unui complex Integrat de Servicii de Asistența Medicala de Urgența. Ce nu spune șeful administrației…