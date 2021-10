Potrivit CNAIR, miercuri, a avut loc depunerea ofertelor pentru Etapa a II-a (Propuneri Tehnice si Propuneri Financiare) pentru procedura de atribuire a contractului Proiectare si Executie “Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2, Boita – Cornetu”. Pana la termenul limita de depunere a ofertelor, s-a inscris doar Asocierea MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. “Mentionam faptul ca Etapa I a procedurii de licitatie restransa “Proiectare si Executie “Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 2:Boita – Cornetu” a fost finalizata in data de 23.07.2021 fiind transmise totodata…