Circulatia rutiera pe Drumul National Centura Bucuresti (DCNB), in zona pasajului suprateran Domnesti, se va inchide in noaptea de sambata spre duminica, incepand de la miezul noptii, timp de patru ore, pentru lucrari de montare a grinzilor metalice, a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un comunicat de presa. “Duminica, 26.09.2021, in intervalul orar 00:00 – 04:00, circulatia rutiera va fi inchisa pe DNCB, km 52+100 – km 52+400, in zona Pasajului suprateran Domnesti, pentru montarea grinzilor metalice. Pe durata lucrarilor, circulatia rutiera se…