Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a propus alocarea unui miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta pentru efectuarea de reinnoiri pe reteaua de cale ferata, o zona care a fost subfinantata, si are in proiect trenuri pe hidrogen, a declarat, marti, ministrul de resort,…

- Soferul autovehiculului a suferit mai multe leziuni, fiind transportat, in stare constienta, la spital. Mecanicul locomotivei a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Un accident feroviar s-a produs marti, 9 noiembrie, in jurul orei 10,00, la ieșirea din municipiul Tecuci. ”Un barbat, de…

- Societatea de Investiții Financiare Moldova (SIF 2) și-a schimbat numele in „Evergent Investments S.A.”. Evenimentul, o premiera pe piața de capital romaneasca, a fost prezentat luni, 8 martie, intr-o conferința de presa susținuta online și foarte bine organizata de Claudiu Doroș, președinte director…

- CJSU Cluj a anunțat marți seara mai multe masuri luate in unele UAT-uri și unitați de invațamant din județul Clu,j in urma evoluțiilor cazurilor de Covid-19. Avand in vedere adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Cluj din 23.02.2021 privind situația epidemiologica la nivelul fiecarei localitați…

- Nu se elimina transportul gratuit pentru elevi, iar in ceea ce privește studenții sunt discuții la nivelul Ministerului Transporturilor pentru acces la calatorii gratuite pe calea ferata, a declarat luni ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. ”Nu a luat nimeni in considerare eliminarea totala a gratuitatii”,…

- Conducerile unitatilor de invatamant/ unitatilor conexe vor desemna un responsabil, dintre angajatii proprii, cu atributii de coordonare a activitatilor de prevenire a infectiei cu SARS-CoV-2, iar persoana desemnata va fi in permanenta legatura cu personalul medico-sanitar, cu reprezentantii inspectoratelor…

- Dupa ani buni se schimba conducerea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Dambovița. Ionela Sandu, fostul inspector șef Post-ul Schimbare la Protecția Copilului Dambovița! Ela Sandu va fi noul director al instituției apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In zonele care au intrat sub atenționarea meteorologica de ninsori și vant, reprezentanții DRDP București, DRDP Craiova, DRDP Timișoara, DRDP Brașov spun ca sunt asigurate peste 800 de utilaje, 112.211 tone sare, 16.383 tone nisip și 1.